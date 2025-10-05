Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер перехватил у Динамо вингера, который феерит за Барселону
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 13:26 | Обновлено 05 октября 2025, 13:29
Шахтер перехватил у Динамо вингера, который феерит за Барселону

Артем Рыбак рассказал о начале своего футбольного пути

ФК Барселона. Артем Рыбак

Украинский вингер Артем Рыбак, ныне выступающий в составе каталонской Барселоны, рассказал о начале своего футбольного пути. Футболист признался, что мог оказаться в киевском Динамо, но выбрал донецкий Шахтер

– Артем, расскажи, пожалуйста, где и когда ты начал заниматься футболом.

– Я из города Черновцы, начал заниматься футболом в шесть лет. Мой папа Сергей Рыбак был профессиональным футболистом. Он сначала выступал за первую команду черновицкой Буковины, а затем профессионально играл в футзал.

Когда мне было три-четыре года, еще нельзя было ходить куда-то и заниматься футболом, потому что набирали только с шести лет. Тогда мы просто играли с папой, он меня учил.

– Вспомни свой переход из Буковины в Шахтер. Были ли еще какие-то варианты с возможным переходом в другие клубы?

– Мы с Буковиной ездили на разные турниры, там были селекционеры. Потом мне сделали предложение перейти в Шахтер. Мне было тогда одиннадцать лет. В Шахтер меня взяли играть за команду 2009 года рождения, на год старше меня. Тренером тогда был Александр Васильевич Войтович. Также предлагали перейти в Динамо и Рух.

– А почему ты сделал выбор именно в пользу Шахтера?

– Мне всегда больше нравился Шахтер. Я за ними много следил, потому именно так и решил, переехал в Киев, в академию донецкого клуба. Там были отличные условия – база, поля, школа рядом, – сказал Рыбак.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
