Дубль и ассист. Украинский вундеркинд – в символической сборной Ла Лиги

Полузащитник испанской «Барселоны» U-16 и сборной Украины U-16 Артем Рыбак попал в символическую сборную первого тура испанской Ла Лиги U-16.

В поединке первого тура испанского чемпионата каталонский клуб разгромил «Атлетик Серге» со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 15-летний украинский футболист, записавший на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Рыбак открыл счет уже на 14-й минуте, когда оказался первым на добивании и без проблем расстрелял голкипера соперника. В эпизоде ​​с третьим голом «блаугранас» украинец ассистировал на Балмона. Во второй половине игры Артем оформил дубль и установил окончательный счет – 5:0.

После первого тура «Барселона» U-16 возглавила турнирную таблицу турнира благодаря лучшей разнице мячей.

Чемпионат Испании U-16, 1-й тур. 20 сентября

Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5

Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45