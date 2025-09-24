Дубль и ассист. Украинский вундеркинд – в символической сборной Ла Лиги
Артем Рыбак продолжает феерить
Полузащитник испанской «Барселоны» U-16 и сборной Украины U-16 Артем Рыбак попал в символическую сборную первого тура испанской Ла Лиги U-16.
В поединке первого тура испанского чемпионата каталонский клуб разгромил «Атлетик Серге» со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 15-летний украинский футболист, записавший на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Рыбак открыл счет уже на 14-й минуте, когда оказался первым на добивании и без проблем расстрелял голкипера соперника. В эпизоде с третьим голом «блаугранас» украинец ассистировал на Балмона. Во второй половине игры Артем оформил дубль и установил окончательный счет – 5:0.
После первого тура «Барселона» U-16 возглавила турнирную таблицу турнира благодаря лучшей разнице мячей.
Чемпионат Испании U-16, 1-й тур. 20 сентября
Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5
Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45
