Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль и ассист. Украинский вундеркинд – в символической сборной Ла Лиги
Испания
24 сентября 2025, 18:31 |
Дубль и ассист. Украинский вундеркинд – в символической сборной Ла Лиги

Артем Рыбак продолжает феерить

ФК Барселона. Артем Рыбак

Полузащитник испанской «Барселоны» U-16 и сборной Украины U-16 Артем Рыбак попал в символическую сборную первого тура испанской Ла Лиги U-16.

В поединке первого тура испанского чемпионата каталонский клуб разгромил «Атлетик Серге» со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 15-летний украинский футболист, записавший на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Рыбак открыл счет уже на 14-й минуте, когда оказался первым на добивании и без проблем расстрелял голкипера соперника. В эпизоде ​​с третьим голом «блаугранас» украинец ассистировал на Балмона. Во второй половине игры Артем оформил дубль и установил окончательный счет – 5:0.

После первого тура «Барселона» U-16 возглавила турнирную таблицу турнира благодаря лучшей разнице мячей.

Чемпионат Испании U-16, 1-й тур. 20 сентября

Атлетик Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5

Голы: Рыбак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45

Артем Рыбак Ла Лига чемпионат Испании по футболу символическая сборная Барселона
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lyuda Puzirna
Ми його ніколи не побачимо у збірній України, цей маленький "діамант" невдовзі буде заграний за збірну Каталонії та Іспанії
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Антон Корзун
Реброву варто цього хлопака визвати в головну збірну якщо є така можливість. Фоменко Зінченка 17-річного загравав. Йому ще немає 17 але нехочеться повтору ситуації  як було з нідерладцем. Який до 19 років за нідерландську юніорську збірну грав а потім іспанці зробили виклик до своєї збірної і все вирішилось не на рахунок нідерладців. Неідомо чи буде він топ футболістом але африканські збірні так майже всі роблять заграють гравців за основну щоб тоді небуло колізій на рахунок того за яку збірну грати.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
