Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»
Испания
19 ноября 2025, 06:50 |
1060
0

Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»

Испанский тренер высказался об украинском голкипере

19 ноября 2025, 06:50 |
1060
0
Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Лунину нужно осознать одно — он должен быть постоянно готов, ведь в любой момент может случиться травма или другая непредвиденная ситуация», — сказал Алонсо.

В этом сезоне Лунин еще не получал игровой практики ни за «Реал», ни за сборную Украины.

Ранее появилась информация, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб, а на него претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Бензема поддержал назначение нового тренера сборной Франции
Проблемы у сливочных: защитник Реала получил травму в товарищеском матче
Зидан хочет возглавить только одну команду. Но контракт пока не подписал
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18 ноября 2025, 08:55 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»

Функционер готовит для болельщиков бокса сюрприз

ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
Футбол | 19 ноября 2025, 00:25 3
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь

Елизавета Третьякова впечатляет своей фигурой

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18.11.2025, 10:47
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 18.11.2025, 23:59
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Футбол | 19.11.2025, 05:31
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
17.11.2025, 14:51 8
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 20
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем