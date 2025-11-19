Испания19 ноября 2025, 06:50 |
Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»
Испанский тренер высказался об украинском голкипере
Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями об украинском вратаре Андрее Лунине.
«Лунину нужно осознать одно — он должен быть постоянно готов, ведь в любой момент может случиться травма или другая непредвиденная ситуация», — сказал Алонсо.
В этом сезоне Лунин еще не получал игровой практики ни за «Реал», ни за сборную Украины.
Ранее появилась информация, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб, а на него претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
