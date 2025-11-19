Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Лунину нужно осознать одно — он должен быть постоянно готов, ведь в любой момент может случиться травма или другая непредвиденная ситуация», — сказал Алонсо.

В этом сезоне Лунин еще не получал игровой практики ни за «Реал», ни за сборную Украины.

Ранее появилась информация, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб, а на него претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».