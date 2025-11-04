Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

По информации испанского вратаря El Nacional, украинский голкипер желает покинуть клуб. На вратаря сборной Украины претендуют два титулованных клуба из чемпионата Англии по футболу – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

