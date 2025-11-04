Испания04 ноября 2025, 07:31 | Обновлено 04 ноября 2025, 07:36
944
1
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Андрей Лунин может сменить клубную прописку
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.
По информации испанского вратаря El Nacional, украинский голкипер желает покинуть клуб. На вратаря сборной Украины претендуют два титулованных клуба из чемпионата Англии по футболу – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Комментарии 1
Про трансфери Луніна статті вже час розпочинати з слів: " В якомусь царстві, в якомусь государстві, за тридев'ять земель...".
