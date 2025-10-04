Экс-форвард Шахтера: «Туран действительно изменил команду»

Бывший форвард донецкого Шахтера Александр Гладкий поделился ожиданиями от результатов «горняков» в Лиге конференций. Футболист считает, что Туран действительно сменил команду.

– Каков потенциал этого, обновленного Шахтера Арды Турана? К примеру, аналитики внесли «горняков» в первую пятерку на победу в Лиге конференций.

– Потенциал у этой команды есть, и хороший, но удастся ли его реализовать по полной – покажет только время. Команда у Турана молодая, из ветеранов разве что Матвиенко остался.

Арда действительно изменил команду: я не вижу того Шахтера, который был год-два назад. Главное, чтобы ребята понимали и выполняли на поле то, что от них требует и хочет видеть тренер, а там, повторюсь, время покажет, – сказал Александр.

Летом донецкий «Шахтер» заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.