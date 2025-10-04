Егор НАЗАРИНА: «Побежал к тренеру, чтобы проявить уважение за шанс сыграть»
Хабек донецкого клуба рассказал о победной игре ЛК против Абердина
Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился впечатлениями от победы над «Абердином» (3:2) в матче 1-го тура Лиги конференций:
– Успешно и уверенно «Шахтер» начинает свой путь в Лиге конференций. Как можешь резюмировать это противостояние?
– Очень важная победа для нас, потому что это первый матч в Лиге конференций, игра на выезде. Игра была довольно непростой, но я рад, что мы смогли победить – это для нас очень важно.
– Ты забил очень важный для команды гол. Проанализируем этот эпизод.
– Я очень рад, что смог помочь команде вернуться в игру. Очень счастлив забить этот гол – он был мне очень нужен, у меня был непростой период. Но я очень рад, что смог помочь команде, забив этот гол.
– Как только ты реализовал этот момент, решил отпраздновать с главным тренером. Сначала что-то ему показал, а потом подошел к нему.
– Я проявил уважение за то, что мне дали шанс сыграть: в этом сезоне я ни разу не выходил в основном составе, а сейчас вышел. Очень рад, что мне дали возможность выйти в основном составе, и отплатил, можно сказать, забитым голом.
– Этот гол является первым для тебя именно в еврокубках за «Шахтер». Что это значит для тебя и какие цели ставишь перед собой дальше?
– Я еще раз скажу: для меня главное, что я смог помочь команде выиграть этот матч. Это самое важное. И также я очень рад забить гол – первый в еврокубках за «Шахтер». И еще раз повторю, что после очень непростого периода этот гол для меня очень важен.
– Много разговоров перед этим противостоянием было о том, что матч может быть очень сложным, и в целом Арда Туран очень хорошо отзывался о «Абердине». Как ощущался уровень соперника на поле?
– Было довольно непросто, и это видно по результату, потому что играть на выезде всегда сложно, но здесь – особенно: классная атмосфера, трибуны подталкивают команду хозяев вперед. Было непросто, ведь команда боевая: играют один в один, много выигрывают единоборств. Поэтому было достаточно трудно, это мы можем видеть по результату.
– На 69-й минуте «Шахтер», к сожалению, пропустил. В чем причина?
– Причина… Было несколько ошибок в защите, и я думаю, что этот гол можно было избежать, он был необязательный, так как игра была под нашим контролем. К сожалению, пропустили этот мяч, после этого началась немного нервная игра. Однако, повторюсь, мы очень рады, что смогли довести матч до нужного нам результата.
– Несмотря на то, что это не была наша домашняя игра, огромное количество украинских болельщиков присутствовало на матче. Как ощущалась их поддержка?
– Прежде всего хочу поблагодарить их за поддержку. Где бы мы ни играли, много украинцев нас встречают, много украинцев на трибуне, и всегда приятно видеть за границей наших людей, которые поддерживают. Особенно сейчас в Шотландии их было очень много, поэтому еще раз благодарим их за поддержку, всегда приятно видеть своих.
