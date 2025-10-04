Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций против Абердина
Бразилец Педро Энрике отметился голом в еврокубковой игре в Шотландии
Вечером 2 октября прошел матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
Донецкая команда Шахтер в Шотландии переиграла местный клуб Абердин (3:2)
Лучшим игроком матча по версии болельщиков назван бразилец Педро Энрике, который стал автором гола во втором тайме.
Шахтер стартовал с победы над Абердином (3:2) и с 3 очками входит в группу лидеров Лиги конференций.
Лига конференций. 1-й тур, 2 октября 2025
Абердин (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 2:3
Голы: Карлссон, 8 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60
