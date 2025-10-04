Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций против Абердина
Лига конференций
04 октября 2025, 01:59 | Обновлено 04 октября 2025, 02:06
Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций против Абердина

Бразилец Педро Энрике отметился голом в еврокубковой игре в Шотландии

ФК Шахтер. Педро Энрике

Вечером 2 октября прошел матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкая команда Шахтер в Шотландии переиграла местный клуб Абердин (3:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим игроком матча по версии болельщиков назван бразилец Педро Энрике, который стал автором гола во втором тайме.

Шахтер стартовал с победы над Абердином (3:2) и с 3 очками входит в группу лидеров Лиги конференций.

Лига конференций. 1-й тур, 2 октября 2025

Абердин (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

Видео голов и обзор матча

Педро Энрике стал лучшим игроком Шахтера в матче ЛК против Абердина

По теме:
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
Юрий ВИРТ: «Шахтер нашел свою гру, а Динамо – нет»
Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Абердин - Шахтер лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
