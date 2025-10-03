Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Испания
03 октября 2025, 16:59 | Обновлено 03 октября 2025, 17:21
Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался

Тренер Жироны не удивлен

Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Валенсии высказался о ситуации, когда хавбек Виктор Цыганков все еще травмирован, но получил вызов в сборную Украины.

«Я не удивлен. Виктор поехал в сборную, где уже будут решать, готов ли он выйти на поле. Я могу сказать, что с Валенсией он не сыграет, хотя постепенно восстанавливается».

«Надеюсь, он восстановится к следующему туру, но пока он поехал в сборную», – сказал Мичел.

Цыганков пропустил пять последних матчей Жироны.

SHN
Дичь же. Зачем его звать? Или у Сирожи приглашения автоматом уже как 3 года рассылают
Ответить
+3
Serg Babak
Витя как будто сам не понимает, что надо лечится...ну капец..или там бабки чисто за приезд уже выдают?
Ответить
+1
Dynamo1927
А до 10.10 ещё неделя, до второго матча 10 дней. По времени восстановление вполне может быть. Если не на первый матч, то на второй
Ответить
0
Микола Унгурян
дивно, навіщо його Ребров викликав? 
Хоча, може тренер попередньо соломку стелить щоб Циганкова не звинували українські експерДи в небажанні грати за збірну
Ответить
-1
