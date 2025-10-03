Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался

Наставник Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Валенсии высказался о ситуации, когда хавбек Виктор Цыганков все еще травмирован, но получил вызов в сборную Украины.

«Я не удивлен. Виктор поехал в сборную, где уже будут решать, готов ли он выйти на поле. Я могу сказать, что с Валенсией он не сыграет, хотя постепенно восстанавливается».

«Надеюсь, он восстановится к следующему туру, но пока он поехал в сборную», – сказал Мичел.

Цыганков пропустил пять последних матчей Жироны.