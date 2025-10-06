Рейтинг ATP. Синнер сократил отставание от Алькараса, хотя оба взяли трофеи

В обновленном рейтинге ATP Карлос Алькарас сохраняет первое место, следом за ним идет Янник Синнер.

В середине прошлой недели и Алькарас, и Синнер выиграли трофеи пятисотников. Карлос стал чемпионом в Токио, а Янник – в Пекине.

Синнер сократил отставание от Алькараса на 170 очков, поскольку Карлос в Токио защити прошлогодние 500 баллов, которые он заработал благодаря титулу в Пекине, обыграв в финале как раз-таки Янника, а Синнер благодаря чемпионству и прибавил почти две сотни пунктов.

Сейчас у Алькараса 11 540 очков, у Синнера – 10 950. На этой неделе завершится Мастерс в Шанхае, где нет ни Карлоса, ни уже и Янника. Испанец снялся из-за травмы лодыжки, а Янник не сумел доиграть поединок третьего раунда против Грикспора из-за судорог. В прошлом году Синнер выиграл титул на кортах Шанхая.

В первой пятерке также находятся Александр Зверев, Тейлор Фритц и Новак Джокович. Фритц обошел Джоковича, сместив его на пятую позицию.

Топ-10 рейтинге ATP

Украинцы в рейтинге ATP