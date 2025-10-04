Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»
Испания
04 октября 2025, 03:09 |
125
0

Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»

Вратарь выбрал лучшего между Мбаппе и Роналду

04 октября 2025, 03:09 |
125
0
Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарного вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса попросили выбрать лучшего игрока между французом Килианом Мбаппе и португальцем Криштиану Роналду – пятикратным обладателем Золотого мяча.

«Я играл вместе с Криштиану Роналду, конечно я назову в этой паре его лучшим, какие здесь вопросы?», – отметил бывший вратарь.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.

По теме:
ФОТО. Тейлор Свифт «подписала контракт» с Реалом – в новой песне
Цыганков с Валенсей не сыграет. Мичел озадачен: лазарет Жироны переполнен
ВИДЕО. Стартовый матч 8-го тура Ла Лиги обернулся драмой с голом на 90-й
Икер Касильяс Криштиану Роналду Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03 октября 2025, 15:14 6
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо

Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 6
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
Футбол | 04.10.2025, 00:12
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-20 проти Парагвая U-20
Футбол | 04.10.2025, 03:23
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-20 проти Парагвая U-20
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-20 проти Парагвая U-20
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03.10.2025, 12:00
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 34
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 125
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 107
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем