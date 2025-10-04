Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»

Легендарного вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса попросили выбрать лучшего игрока между французом Килианом Мбаппе и португальцем Криштиану Роналду – пятикратным обладателем Золотого мяча.

«Я играл вместе с Криштиану Роналду, конечно я назову в этой паре его лучшим, какие здесь вопросы?», – отметил бывший вратарь.

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.