Икер КАСИЛЬЯС: «Конечно, Роналду лучше него, какие тут вопросы?»
Вратарь выбрал лучшего между Мбаппе и Роналду
Легендарного вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса попросили выбрать лучшего игрока между французом Килианом Мбаппе и португальцем Криштиану Роналду – пятикратным обладателем Золотого мяча.
«Я играл вместе с Криштиану Роналду, конечно я назову в этой паре его лучшим, какие здесь вопросы?», – отметил бывший вратарь.
Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, выделив бельгийского стража ворот Тибо Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями
Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7