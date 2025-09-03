Икер Касильяс ответил, кто сейчас лучший вратарь в футболе

Легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе.

«Какой вратарь сейчас номер один? Это Тибо Куртуа», – рассказал Икер Касильяс.

В этом сезоне на счету Тибо Куртуа три матча, один пропущенный гол и два поединка, в которых он сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах мадридского «Реала». Хаби хочет видеть в клубе молодого вратаря, который постепенно завоюет стартовое место в составе – свою идею тренер уже донес до Флорентино Переса и Тибо Куртуа.