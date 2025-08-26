Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Испания
26 августа 2025, 23:02 | Обновлено 26 августа 2025, 23:25
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол

Испанский тренер хочет купить молодого вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах мадридского «Реала».

По информации источника, Хаби хочет видеть в клубе молодого вратаря, который постепенно завоюет стартовое место в составе – свою идею тренер уже донес до Флорентино Переса и Тибо Куртуа.

Идея поиска вратаря разозлила Тибо Куртуа. Отмечается, что в такой ситуации Андрей Лунин уже в ближайшее время покинет клуб.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
