Легенда Динамо критически обратился к Шовковскому после поражения в Европе

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко раскритиковал Александра Шовковского и его тренерский штаб после поражения от «Кристал Пэлас».

«Вообще, я многого не понимаю из того, что делает этот тренерский штаб. Почему не играл Буяльский, например, почему отсутствует командная система игры как в обороне, так и в атаке? И так далее. Вопросов много, а ответов нет», – отметил Саленко.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.