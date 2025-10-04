Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
04 октября 2025, 03:28 |
Легенда Динамо критически обратился к Шовковскому после поражения в Европе

Олег Саленко считает, что у тренерского штаба много просчетов

Олег Саленко считает, что у тренерского штаба много просчетов
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко раскритиковал Александра Шовковского и его тренерский штаб после поражения от «Кристал Пэлас».

«Вообще, я многого не понимаю из того, что делает этот тренерский штаб. Почему не играл Буяльский, например, почему отсутствует командная система игры как в обороне, так и в атаке? И так далее. Вопросов много, а ответов нет», – отметил Саленко.

«Динамо» и «Кристалл Пелас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Олег Саленко Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
