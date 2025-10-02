Романо подтвердил. МЮ договорился о трансфере на следующее лето
К красным дьяволам присоединится Кристиан Ороско
Колумбийский опорный полузащитник «Форталезы» Кристиан Ороско вскоре станет игроком английского «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы согласовали трансфер 17-летнего футболиста за 1 миллион долларов. Переход состоится летом 2026 года.
В активе Кристиана Ороско нет ни одного матча на взрослом уровне. Сейчас он является игроком сборной Колумбии U-17, за которую провел 9 матчей с января 2025 года.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хави.
🚨🇨🇴 Manchester United have now sealed and signed deal to bring in 17 year old Colombian talent Cristian Orozco.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025
$1m transfer fee from Fortaleza in deal valid from summer 2026.#MUFC lawyers approved all the contracts, deal coordinated by lead scout Antonaccio.
Here we go. 🔐 pic.twitter.com/EEApkWeX4N
