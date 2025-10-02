Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Романо подтвердил. МЮ договорился о трансфере на следующее лето
02 октября 2025, 20:38
Романо подтвердил. МЮ договорился о трансфере на следующее лето

К красным дьяволам присоединится Кристиан Ороско

Колумбийский опорный полузащитник «Форталезы» Кристиан Ороско вскоре станет игроком английского «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 17-летнего футболиста за 1 миллион долларов. Переход состоится летом 2026 года.

В активе Кристиана Ороско нет ни одного матча на взрослом уровне. Сейчас он является игроком сборной Колумбии U-17, за которую провел 9 матчей с января 2025 года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хави.

Дмитрий Вус
