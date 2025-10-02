Сотворить чудо. Букмекеры объявили коэффициенты в день матча Динамо – Пэлас
Абсолютным фаворитом встречи считаются англичане
В четверг, 2 октября 2025 года, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и лондонским «Кристал Пэлас».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Так, на победу «Динамо» дают коэффициент 6.20, что делает киевлян абсолютным аутсайдером игры. Шанс ничьей оценивается коэффициентом 4.60, а на победу «Кристал Пэлас» – 1.51.
Поединок состоится в Польше на стадионе «Люблин Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
