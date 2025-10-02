Киевское Динамо провело тренировку в Люблине в преддверии стартового матча в Лиге конференций.

2 октября в 19.45 состоится матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Люблине киевское Динамо будет принимать английский клуб Кристал Пелес.

Киевское Динамо в квалификации Q2 Лиги чемпионов обыграло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ уступило кипрскому клубу Пафос (0:1, 0:2). Затем Динамо проиграло Маккаби Тель-Авив в Q3 Лиги Европы (1:3, 1:0) и перешло в основной раунд Лиги конференций.

Кристал Пелас попал в еврокубки в статусе обладателя Кубка Англии и в квалификации Q4 Лиги конференций обыграл норвежский клуб Фредрикстад (1:0, 0:0).

ВИДЕО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем с Кристал Пэлас