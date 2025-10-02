Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем с Кристал Пэлас
Лига конференций
02 октября 2025, 02:45 | Обновлено 02 октября 2025, 02:46
38
0

Киевская тренировка готовится к игре 1-го тура Лиги конференций в Люблине

ФК Динамо

Киевское Динамо провело тренировку в Люблине в преддверии стартового матча в Лиге конференций.

2 октября в 19.45 состоится матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Люблине киевское Динамо будет принимать английский клуб Кристал Пелес.

Киевское Динамо в квалификации Q2 Лиги чемпионов обыграло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем в Q3 ЛЧ уступило кипрскому клубу Пафос (0:1, 0:2). Затем Динамо проиграло Маккаби Тель-Авив в Q3 Лиги Европы (1:3, 1:0) и перешло в основной раунд Лиги конференций.

Кристал Пелас попал в еврокубки в статусе обладателя Кубка Англии и в квалификации Q4 Лиги конференций обыграл норвежский клуб Фредрикстад (1:0, 0:0).

Динамо Киев Кристал Пэлас Александр Шовковский Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас тренировка видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
