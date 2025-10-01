Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Лига конференций
01 октября 2025, 22:05 | Обновлено 01 октября 2025, 22:38
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции накануне домашнего матча Лиги конференций против «Кристал Пэлас»:

«Мы прекрасно понимаем, против какого соперника будем играть, в каком чемпионате выступает «Кристал Пэлас», в каком состоянии находится эта команда, ее подъем и достижения на последнем отрезке времени. Мы провели много времени, анализируя действия «Кристал Пэлас», видим и прекрасную организацию игры, и дисциплину, и быстрые атаки, и очень опасные исполнения стандартов. Последние наши тренировки были направлены на то, чтобы максимально качественно быть готовыми противостоять сопернику как на отдельных участках поля, так и в обороне, и в средней линии, и в атаке.

Когда мы находимся в таком насыщенном графике, мы должны проводить ротацию, мы не можем без этого обойтись. Это важно и чтобы игроки понимали свою значимость, и чтобы кого-то не «загнать» и не уменьшить его эффективность. Так что ротация будет, но она не будет влиять на наши стратегические планы. В каждом матче мы будем играть максимально, перед командой всегда стояли, стоят и будут стоять задачи побеждать в каждой встрече.

К сожалению, на всех игроков рассчитывать мы не можем. Те исполнители, которые отсутствовали в матче с «Карпатами», продолжают восстанавливаться, и это является для нас определенной проблемой.

Каждую игру нужно рассматривать с учетом событий, которые происходили на футбольном поле. Если смотреть на саму игру с «Карпатами», абстрагировавшись от отдельных моментов. Если при счете 0:2 мы закончили матч с результатом 3:3, то это можно считать хорошим итогом, но если при счете 3:2 мы могли забить и четвертый, и пятый мяч, но сыграли 3:3, то это, конечно, не добавляет положительных эмоций. Тем более, что мы уже в третий раз подряд теряем победу на последних минутах матчей.

Мы обо всем этом с командой говорили. Безусловно, игроки чувствуют давление, но для такой команды, как киевское «Динамо», это нормально, и это неотъемлемая часть каждого игрока, который выступает на таком уровне и в такой команде. Безусловно, мы должны быстро проходить как болезненные поражения, болезненные ничьи, так и победы. Но мы понимаем, если больно, то это хорошо, потому что я никогда не видел, чтобы человек становился сильнее, когда у него все хорошо, когда он только побеждает. Именно через такие болезненные моменты закаляется характер, спортсмен и вообще человек становится сильнее. Кто-то на это способен, кто-то – нет.

Безусловно, «Кристал Пэлас» на уровне АПЛ почти каждую вторую игру будет проводить в еврокубках. Это может быть Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл»... Можно и другие команды перечислять. Это, конечно, добавляет шарма АПЛ, это лучшая лига в мире. Мы это понимаем и акцентировали внимание команды на этом. Чтобы играть с такими командами, нужно быть готовыми на 100%, но при этом еще и нужно реализовать свою готовность, а это уже зависит от психологического и физического состояния футболистов. Мы это прекрасно понимаем и об этом тоже разговаривали».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского перед игрой с Кристал Пэлас

Александр Шовковский Динамо Киев Кристал Пэлас пресс-конференция Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 3



