ЯРМОЛЕНКО: «Мы смотрели очень много матчей с участием Кристал Пэлас»

Вице-капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от будущего поединка 1-го тура Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас»:

«Мы знаем, против кого будем играть. Конечно, «Кристал Пэлас» показывает качественную и агрессивную игру. Мы смотрели очень много матчей с участием соперника. Знаем их сильные качества. Но в первую очередь нам нужно думать о своей игре, у нас есть свой стиль и задачи. Поэтому я уверен, что игроки, которые выйдут завтра на поле, отдадут все силы, чтобы достичь положительного результата.

Нет смысла вспоминать, каким «Кристал Пэлас» был тогда, когда я играл. Меняются игроки, меняются тренеры. Это абсолютно разные команды, если сравнивать нынешние времена с теми, когда я выступал в АПЛ.

Конечно, мы понимаем, что прошлый сезон был, мягко говоря, не лучшим, учитывая наши выступления в еврокубках. Поэтому в этом году, конечно, мы хотим исправить ситуацию и будем играть только на победу в каждом поединке.

Моя игра против «Кристал Пэлас»? Это весь опыт, который я получил за весь период моей карьеры. Опыт помогает каждому человеку в его жизни, это касается не только спорта. Надеюсь, мой опыт поможет мне хорошо сыграть завтра. Не хочу загадывать наперёд, смогу ответить на ваш вопрос после завершения игры. Тем более, я не знаю, буду ли играть – это решать главному тренеру. Но могу сказать одно: каждый футболист должен думать о своей игре, стремиться показывать свои сильнейшие качества, но при этом также думать о командной игре и делать всё ради победы своей команды».

