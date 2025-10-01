Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРМОЛЕНКО: «Мы смотрели очень много матчей с участием Кристал Пэлас»
Лига конференций
01 октября 2025, 22:36 | Обновлено 01 октября 2025, 22:40
55
1

ЯРМОЛЕНКО: «Мы смотрели очень много матчей с участием Кристал Пэлас»

Вице-капитан Динамо поделился ожиданиями от матча Лиги конференций

01 октября 2025, 22:36 | Обновлено 01 октября 2025, 22:40
55
1 Comments
ЯРМОЛЕНКО: «Мы смотрели очень много матчей с участием Кристал Пэлас»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вице-капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от будущего поединка 1-го тура Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас»:

«Мы знаем, против кого будем играть. Конечно, «Кристал Пэлас» показывает качественную и агрессивную игру. Мы смотрели очень много матчей с участием соперника. Знаем их сильные качества. Но в первую очередь нам нужно думать о своей игре, у нас есть свой стиль и задачи. Поэтому я уверен, что игроки, которые выйдут завтра на поле, отдадут все силы, чтобы достичь положительного результата.

Нет смысла вспоминать, каким «Кристал Пэлас» был тогда, когда я играл. Меняются игроки, меняются тренеры. Это абсолютно разные команды, если сравнивать нынешние времена с теми, когда я выступал в АПЛ.

Конечно, мы понимаем, что прошлый сезон был, мягко говоря, не лучшим, учитывая наши выступления в еврокубках. Поэтому в этом году, конечно, мы хотим исправить ситуацию и будем играть только на победу в каждом поединке.

Моя игра против «Кристал Пэлас»? Это весь опыт, который я получил за весь период моей карьеры. Опыт помогает каждому человеку в его жизни, это касается не только спорта. Надеюсь, мой опыт поможет мне хорошо сыграть завтра. Не хочу загадывать наперёд, смогу ответить на ваш вопрос после завершения игры. Тем более, я не знаю, буду ли играть – это решать главному тренеру. Но могу сказать одно: каждый футболист должен думать о своей игре, стремиться показывать свои сильнейшие качества, но при этом также думать о командной игре и делать всё ради победы своей команды».

ВИДЕО. Пресс-конференция Шовковского и Ярмоленко перед игрой с Кристал Пэлас

По теме:
ТУРАН: «Я не учитываю, что Абердин – на дне в Шотландии. Уважаем соперника»
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Кристал Пэлас пресс-конференция Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Андрей Ярмоленко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
Футбол | 01 октября 2025, 16:59 6
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе

Ждут, что предложит Трамп

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
Футбол | 01.10.2025, 22:23
ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01.10.2025, 06:05
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей Левченко
Ну, подивишся ще один.
Ответить
0
Популярные новости
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 10
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем