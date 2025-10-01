Кристал Пэлас назвал самого опасного игрока в составе Динамо
Лондонцы отметили Ярмоленко
Клуб АПЛ Кристал Пэлас перед матчем основного этапа Лиги конференций против Динамо сделал для своих фанов представление соперника.
Интересно, что работники сайта правильно написали название Kyiv (а не Kiev), а также отметили, что украинская команда не может играть на своем поле из-за вторжения россии.
Среди игроков лондонцы отметили, что Динамо продало лучшего бомбардира УПЛ Владислава Ваната, однако в составе есть другой сильный исполнитель.
«Одним игроком, которого могут помнить английские болельщики, является Андрей Ярмоленко, который выступал Вест Хэм и много раз был нашим соперником», – написали на сайте.
Игра Динамо – Кристал Пэлас состоится 2 октября, начало в 19:45.
