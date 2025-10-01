Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер команды АПЛ подтвердил травму игрока сборной Украины. Назвал причину
Англия
01 октября 2025, 17:49 | Обновлено 01 октября 2025, 18:05
Тренер команды АПЛ подтвердил травму игрока сборной Украины. Назвал причину

Постекоглу ждет Зинченко после паузы на матчи сборных

Тренер команды АПЛ подтвердил травму игрока сборной Украины. Назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Наставник Ноттингем Форест Анже Постекоглу подтвердил, что украинец Александр Зинченко получил повреждение. Тренер считает, что травма связана с игровой практикой, которую начал получать футболист.

«Травму не назвать серьезной, но у Зинченко проблемы с паховой мышцей. Он почувствовал это еще в первом тайме матча с Сандерлендом, но доиграл его».

«За последние три недели Зинченко сыграл больше, чем за длительный период до того, поэтому ничего удивительного. Я уберу его из заявки на матч Лиги Европы и, вероятно, на матч АПЛ, но скоро Алекс будет в порядке», – сказал Постекоглу.

Зинченко после перехода из Арсенала в аренду провел 4 матча.

По теме:
Клуб Зинченко по CS2 выиграл на турнире в Латвии
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Источник: УАФ ввела неприятное нововведение для сборной перед отбором на ЧМ
Александр Зинченко Ангелос Постекоглу Ноттингем Форест сборная Украины по футболу травма
Иван Зинченко Источник: BBC
