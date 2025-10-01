Тренер команды АПЛ подтвердил травму игрока сборной Украины. Назвал причину
Постекоглу ждет Зинченко после паузы на матчи сборных
Наставник Ноттингем Форест Анже Постекоглу подтвердил, что украинец Александр Зинченко получил повреждение. Тренер считает, что травма связана с игровой практикой, которую начал получать футболист.
«Травму не назвать серьезной, но у Зинченко проблемы с паховой мышцей. Он почувствовал это еще в первом тайме матча с Сандерлендом, но доиграл его».
«За последние три недели Зинченко сыграл больше, чем за длительный период до того, поэтому ничего удивительного. Я уберу его из заявки на матч Лиги Европы и, вероятно, на матч АПЛ, но скоро Алекс будет в порядке», – сказал Постекоглу.
Зинченко после перехода из Арсенала в аренду провел 4 матча.
