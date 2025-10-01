Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер должен победить, а Динамо – удивить»
«Бело-синих» и «горняков» ждет тяжелый старт в Лиге Конференций
2 октября свои первые матчи в основном раунде Лиги конференций проведут украинские команды «Динамо» и «Шахтер».
Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от стартовых противостояний наших представителей в третьем по силе европейском футбольном турнире.
«Нам достались соперники, которые отличаются бойцовским характером и стараются действовать комбинационно. Вот почему многое будет зависеть от того, удастся ли динамовцам и «горнякам» продемонстрировать неуступчивость, не подстраиваться под стиль соперников.
Хотя в Люблине тем же динамовцам очень не хватает травмированного Дениса Попова, «конек» которого как раз умелая борьба за верховые мячи. Но, как говорится, есть то, что есть. Думаю, что фаворитом в поединке с киевлянами будет «Кристал Пэлес», который сейчас на лидирующих позициях в Англии. С другой стороны, это позволит подопечным Александра Шовковского действовать раскованно, в свое удовольствие. Ведь даже в случае неудачи киевлянам не достанется на «горыхи», как ни как, соперник даже заставлял капитулировать грозный «Ливерпуль». Хотя, конечно, беспокоит, что даже в УПЛ киевлянам часто не хватает концентрации, умелого завершения атак. При таких обстоятельствах в Польше будет сложно дать бой английскому клубу. Однако надеюсь, что динамовцам удастся приятно удивить.
Я выше оцениваю шансы «Шахтера» в битве со шотландским «Абердином». И не только потому, что соперник неудачно выступает на внутренней арене. Все же, подбор игроков у «горняков» значительно качественнее, особенно ощутимым должно быть преимущество в технической подготовке. Также должно сказаться и преимущество в игровой практике. Вот почему не удивлюсь, если «горняки» отпразднуют уверенную победу».
Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» возникли серьезные проблемы перед матчем с «Кристал Пэлс».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юноши не смогли дожать соперников
«Рух» исчезнет, если вылетит из УПЛ