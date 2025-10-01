Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
«Бело-синих» и «горняков» ждет тяжелый старт в Лиге Конференций

Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер должен победить, а Динамо – удивить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

2 октября свои первые матчи в основном раунде Лиги конференций проведут украинские команды «Динамо» и «Шахтер».

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от стартовых противостояний наших представителей в третьем по силе европейском футбольном турнире.

«Нам достались соперники, которые отличаются бойцовским характером и стараются действовать комбинационно. Вот почему многое будет зависеть от того, удастся ли динамовцам и «горнякам» продемонстрировать неуступчивость, не подстраиваться под стиль соперников.

Хотя в Люблине тем же динамовцам очень не хватает травмированного Дениса Попова, «конек» которого как раз умелая борьба за верховые мячи. Но, как говорится, есть то, что есть. Думаю, что фаворитом в поединке с киевлянами будет «Кристал Пэлес», который сейчас на лидирующих позициях в Англии. С другой стороны, это позволит подопечным Александра Шовковского действовать раскованно, в свое удовольствие. Ведь даже в случае неудачи киевлянам не достанется на «горыхи», как ни как, соперник даже заставлял капитулировать грозный «Ливерпуль». Хотя, конечно, беспокоит, что даже в УПЛ киевлянам часто не хватает концентрации, умелого завершения атак. При таких обстоятельствах в Польше будет сложно дать бой английскому клубу. Однако надеюсь, что динамовцам удастся приятно удивить.

Я выше оцениваю шансы «Шахтера» в битве со шотландским «Абердином». И не только потому, что соперник неудачно выступает на внутренней арене. Все же, подбор игроков у «горняков» значительно качественнее, особенно ощутимым должно быть преимущество в технической подготовке. Также должно сказаться и преимущество в игровой практике. Вот почему не удивлюсь, если «горняки» отпразднуют уверенную победу».

Ранее сообщалось о том, что у «Динамо» возникли серьезные проблемы перед матчем с «Кристал Пэлс».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
