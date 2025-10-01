«Поражение ранит». Трубин прокомментировал матч с Челси в Лиге чемпионов

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram прокомментировал матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов. в котором «орлы» со счетом 0:1 уступили «Челси»:

«Поражение ранит, но оно лишь увеличивает желание вернуться сильнее», – написал украинец.

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе на матч с «Челси» и провел на поле всю игру, совершил 3сейва и пропустил 1 гол.

«Бенфика» с 0 очков после 2 сыгранных матчей занимает 30-е место турнирной таблицы Лиги чемпионов. «Челси» с 3 очками после аналогичного количества матчей расположился на 17-й позиции.