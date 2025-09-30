Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 20:39 |
Кайрат – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября мадридский Реал играет против Кайрата в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок проходит на стадионе Орталык в Алматы. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Кайрат (Казахстан) – Реал (Испания) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 25 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 25 мин. (пен.)

Даниил Агарков
