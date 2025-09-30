Лига чемпионов30 сентября 2025, 20:39 |
Кайрат – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
30 сентября мадридский Реал играет против Кайрата в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок проходит на стадионе Орталык в Алматы. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве.
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября
Кайрат (Казахстан) – Реал (Испания) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Мбаппе, 25 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 25 мин. (пен.)
