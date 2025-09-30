Кайрат – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 сентября мадридский Реал играет против Кайрата в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок проходит на стадионе Орталык в Алматы. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Кайрат (Казахстан) – Реал (Испания) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 25 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 25 мин. (пен.)