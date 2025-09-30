Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Курс на Шотландию. Шахтер отправился на матч Лиги конференций
Лига конференций
30 сентября 2025, 15:03
ВИДЕО. Курс на Шотландию. Шахтер отправился на матч Лиги конференций

Горняки в четверг сыграют против Абердина

ВИДЕО. Курс на Шотландию. Шахтер отправился на матч Лиги конференций
ФК Шахтер

Футболисты, тренеры и персонал донецкого «Шахтера» отправились на матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций.

Поединок состоится 2 октября в Абердине на стадионе «Питтодри» и начнется в 20:00 по местному времени. Соперником «горняков» стал местный «Абердин».

В своих социальных сетях «Шахтер» поделился фотографиями и видео из аэропорта, откуда команда вылетела в Шотландию.

ВИДЕО. Курс на Шотландию. Шахтер отправился на матч Лиги конференций

Абердин Шахтер Донецк Лига конференций
