30 сентября 2025, 12:15 |
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 500 в Токио

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

30 сентября лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании проведет финальный матч на хардовом турнире ATP 500 в Токио, Япония.

В решающем поединке испанец сыграет против представителя США и второго сеяного Тейлора Фритца (ATP 5). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 2:0 в пользу Карлитоса.

Победитель матча выиграет трофей японского пятисотника.

