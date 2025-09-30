Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании проведет финальный матч на хардовом турнире ATP 500 в Токио, Япония.

В решающем поединке испанец сыграет против представителя США и второго сеяного Тейлора Фритца (ATP 5). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 2:0 в пользу Карлитоса.

Победитель матча выиграет трофей японского пятисотника.