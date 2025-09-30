Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 500 в Токио
30 сентября лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании проведет финальный матч на хардовом турнире ATP 500 в Токио, Япония.
В решающем поединке испанец сыграет против представителя США и второго сеяного Тейлора Фритца (ATP 5). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 2:0 в пользу Карлитоса.
Победитель матча выиграет трофей японского пятисотника.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1
Марта переиграла Александру Саснович и далее встретится с Джессикой Пегулой