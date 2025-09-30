29 сентября, в понедельник, состоялся матч 5-го тура Серии А между «Дженоа» и «Лацио».

Встреча прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

Серия А. 5-й тур, 29 сентября.

Дженоа – Лацио – 0:3

Голы: 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63.

