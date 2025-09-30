Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа – Лацио – 0:3. Полный разгром. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Дженоа
29.09.2025 21:45 – FT 0 : 3
Лацио
Италия
30 сентября 2025, 05:46 |
Дженоа – Лацио – 0:3. Полный разгром. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Серии А

30 сентября 2025, 05:46 |
Дженоа – Лацио – 0:3. Полный разгром. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября, в понедельник, состоялся матч 5-го тура Серии А между «Дженоа» и «Лацио».

Встреча прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

Серия А. 5-й тур, 29 сентября.

Дженоа – Лацио – 0:3

Голы: 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63.

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио), асcист Адам Марушич.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Лацио), асcист Валентин Кастельянос.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
