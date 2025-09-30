Италия30 сентября 2025, 05:46 |
99
0
Дженоа – Лацио – 0:3. Полный разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Серии А
30 сентября 2025, 05:46 |
99
0
29 сентября, в понедельник, состоялся матч 5-го тура Серии А между «Дженоа» и «Лацио».
Встреча прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.
Серия А. 5-й тур, 29 сентября.
Дженоа – Лацио – 0:3
Голы: 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63.
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио), асcист Адам Марушич.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Лацио), асcист Валентин Кастельянос.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 сентября 2025, 03:51 0
Встреча в Алматы начнется 30 сентября в 19:45 по Киеву
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4
Футбол | 30.09.2025, 03:04
Футбол | 29.09.2025, 15:41
Футбол | 29.09.2025, 07:08
Комментарии 0
Популярные новости
28.09.2025, 00:03 8
29.09.2025, 09:17 11
28.09.2025, 00:25 4
29.09.2025, 05:55 3
28.09.2025, 15:32 1
28.09.2025, 16:19 15
28.09.2025, 07:11 1
28.09.2025, 14:55 1