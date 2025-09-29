Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2025, 00:49
Дженоа вместе с Малиновским потерпела поражение в матче с Лацио

«Грифоны» проиграли 0:3

29 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2025, 00:49
Дженоа вместе с Малиновским потерпела поражение в матче с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 сентября состоялся матч пятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Дженоа» и «Лацио».

Команды провели встречу на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Грифоны» проиграли 0:3. Голы за «Лацио» забивали Маттео Канчельери, Валентин Кастельянос и Маттиа Дзакканьи.

В стартовом составе «грифонов» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский, который провел на поле 69 минут.

После пяти туров в активе «Дженоа» только два очка и 19 позиция в турнирной таблице.

В параллельном матче игрового дня «Парма» обыграла «Торино» со счетом 2:1.

Серия А. 5-й тур, 29 сентября.

Дженоа – Лацио – 0:3

Голы: 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63.

Парма – Торино – 2:1

Голы: Пельегрино, 36 (п), 72 – Нгонге, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Пеллегрино (Парма), асcист Эмануэле Валери.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Торино), асcист Сауль Коко-Басси.
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Матео Пеллегрино (Парма).
По теме:
Порту отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики со Спортингом
Миколенко сыграл весь матч, Эвертон и Вест Хэм не определили победителя
Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:4. В одни ворота. Видео голов, обзор
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Лацио Дженоа - Лацио Парма Торино видео голов и обзор
