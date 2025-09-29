Дженоа вместе с Малиновским потерпела поражение в матче с Лацио
«Грифоны» проиграли 0:3
29 сентября состоялся матч пятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Дженоа» и «Лацио».
Команды провели встречу на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
«Грифоны» проиграли 0:3. Голы за «Лацио» забивали Маттео Канчельери, Валентин Кастельянос и Маттиа Дзакканьи.
В стартовом составе «грифонов» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский, который провел на поле 69 минут.
После пяти туров в активе «Дженоа» только два очка и 19 позиция в турнирной таблице.
В параллельном матче игрового дня «Парма» обыграла «Торино» со счетом 2:1.
Серия А. 5-й тур, 29 сентября.
Дженоа – Лацио – 0:3
Голы: 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63.
Парма – Торино – 2:1
Голы: Пельегрино, 36 (п), 72 – Нгонге, 50.
⏹️ FT | Genoa 0-3 Lazio pic.twitter.com/3bgGt3PyKC— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 29, 2025
События матча
