Дженоа вместе с Малиновским потерпела поражение в матче с Лацио

29 сентября состоялся матч пятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Дженоа» и «Лацио».

Команды провели встречу на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Грифоны» проиграли 0:3. Голы за «Лацио» забивали Маттео Канчельери, Валентин Кастельянос и Маттиа Дзакканьи.

В стартовом составе «грифонов» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский, который провел на поле 69 минут.

После пяти туров в активе «Дженоа» только два очка и 19 позиция в турнирной таблице.

В параллельном матче игрового дня «Парма» обыграла «Торино» со счетом 2:1.

Серия А. 5-й тур, 29 сентября.

Дженоа – Лацио – 0:3

Голы: 4, Кастельянос, 30, Дзакканьи, 63.

Парма – Торино – 2:1

Голы: Пельегрино, 36 (п), 72 – Нгонге, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А