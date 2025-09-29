Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
29.09.2025 21:45 - : -
Лацио
Италия
29 сентября 2025, 13:46 | Обновлено 29 сентября 2025, 13:47
Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 сентября на Луиджи Феррарис пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Лацио. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда не без помощи Шевченко падала во второй дивизион. Но Джилардино смог не только поднять ее назад, но и удержать в высшей лиге. Потом, правда, и у Альберто перестало получаться. В итоге его в разгар прошлого сезона сменил другой известный в прошлом футболист, Виейра - и с ним в итоге собрали 43 очка, что стало тринадцатым результатом в чемпионате.

Сейчас уже француз находится под угрозой отставки. Пока что его подопечные выигрывали только в кубке, где забивали по трижды Виченце в августе и Эмполи на прошлой неделе. При этом в Серии А чередовались ничьи и поражения. Отметим, что начал играть, причем в основе клуба, и Малиновский. В прошлом туре именно с передачи Руслана открыли счет на поле Болоньи. Но соперник тогда успел оформить волевую победу 2Ж1.

Лацио

Клуб как раз при Сарри смог показать лучший результат в этом веке - стал вторым в чемпионате. Потом, правда, Маурицио не проработал и года. А без него стало только хуже, и в прошлом сезоне, уступив по дополнительным показателям Фиорентине. В итоге закончили только седьмыми, за пределами зоны еврокубков - провал, который закономерно вызвал, конечно же, тренерскую отставку.

В Рим получилось вернуть Сарри. Но пока что он скорее разочаровывает. Выиграли только однажды, пусть даже при этом разгромили Верону 4:0. Вот только остальные поединки были проиграны, еще и без голов, что с Комо (0:2), что с Сассуоло (0:1). Ну, а в прошлом туре на гол Пеллегрини в дерби ответили только удалениями Белаэна и Гендузи.

Статистика личных встреч

2:0 в Генуе весной стали уже четвертым кряду успехом римского гранда в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы сторон почти равными, немного больше веря в успех гостей из столицы. Но клубы не блещут в атаке - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,64).

Дженоа
29 сентября 2025 -
21:45
Лацио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
