Дженоа – Лацио. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 21:45 поединок 5-го тура итальянской Серии А
29 сентября состоится матч пятого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Лацио».
Команды выяснят сильнейшего на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – Лацио
|
События матча
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Лацио), асcист Валентин Кастельянос.
