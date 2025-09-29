Дженоа – Лацио. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября состоится матч пятого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Лацио».

Команды выяснят сильнейшего на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция