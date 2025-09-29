Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Лацио. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Дженоа
29.09.2025 21:45 – 11 0 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 сентября 2025, 21:45 |
153
0

Дженоа – Лацио. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 21:45 поединок 5-го тура итальянской Серии А

29 сентября 2025, 21:45 |
153
0
Дженоа – Лацио. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 сентября состоится матч пятого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Дженоа» и «Лацио».

Команды выяснят сильнейшего на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Лацио
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Лацио), асcист Валентин Кастельянос.
По теме:
Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Дженоа – Лацио
Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Партнеры по Роме поздравили Довбика с забитым голом
Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Дженоа Лацио Дженоа - Лацио Руслан Малиновский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29 сентября 2025, 15:41 21
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола

Будет запрещено добивать мяч после удара с пенальти

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Футбол | 29.09.2025, 20:17
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Луческу рассказал, что Динамо решило делать с Бленуце после скандала
Футбол | 29.09.2025, 20:38
Луческу рассказал, что Динамо решило делать с Бленуце после скандала
Луческу рассказал, что Динамо решило делать с Бленуце после скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
28.09.2025, 00:25 4
Футбол
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем