Сафонов объяснил, как это играть с Забарным за ПСЖ

Вратарь дал понять, что он «греет скамейку запасных», а не играет

Сафонов объяснил, как это играть с Забарным за ПСЖ
Матвей Сафонов

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы в социальных сетях.

Представителю рф задали вопрос – как это играть за такой клуб, как ПСЖ, цвета которого защищает и украинец Илья Забарный. Сафонов ответил фотографией, где он «греет скамейку запасных».

В этом сезоне Сафонов не провел ни одной минуты на поле за французский клуб.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
