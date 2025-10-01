Сафонов объяснил, как это играть с Забарным за ПСЖ
Вратарь дал понять, что он «греет скамейку запасных», а не играет
Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы в социальных сетях.
Представителю рф задали вопрос – как это играть за такой клуб, как ПСЖ, цвета которого защищает и украинец Илья Забарный. Сафонов ответил фотографией, где он «греет скамейку запасных».
В этом сезоне Сафонов не провел ни одной минуты на поле за французский клуб.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.
Matvey Safonov sur Instagram 🥶 :— Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 29, 2025
« Qu’est ce que ça fait de joueur au PSG? »
Réponse :
Il a pas l’air content d’être sur le banc 😅 pic.twitter.com/ZGYiRQPUYz
