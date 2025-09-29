Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина проведет 50-й поединок в Лиге конференций
Лига конференций
29 сентября 2025, 16:46 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:47
Фиорентина проведет 50-й поединок в Лиге конференций

Итальянский клуб примет участие в этом турнире в четвертом сезоне подряд

Фиорентина проведет 50-й поединок в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» сыграет этой осенью 50-й поединок в Лиге конференций (с учетом квалификационных раундов).

Произойдет это в матче 2-го тура против австрийского «Рапида».

«Фиорентина» примет участие в розыгрыше Лиги конференций в четвертом сезоне подряд.

В предыдущих трех попытках «фиалки» дважды выходили в финал и один раз – в полуфинал.

Все матчи Фиорентины в Лиге конференций

2022/23

  • раунд плей-офф, Фиорентина – Твенте – 2:1-0:0
  • групповой этап, Фиорентина – РФШ – 1:1-3:0
  • групповой этап, Фиорентина – Стамбул Башакшехир – 2:1-0:3
  • групповой этап, Фиорентина – Хартс – 5:1-3:0
  • раунд плей-офф, Фиорентина – Брага – 3:2-4:0
  • 1/8 финала, Фиорентина – Сивасспор – 1:0-4:1
  • 1/4 финала, Фиорентина – Лех – 2:3-4:1
  • полуфинал, Фиорентина – Базель – 1:2-3:1
  • финал, Фиорентина – Вест Хэм Юнайтед – 1:2

2023/24

  • раунд плей-офф, Фиорентина – Рапид – 2:0-0:1
  • групповой этап, Фиорентина – Хенк – 2:1-2:2
  • групповой этап, Фиорентина – Ференцварош – 2:2-1:1
  • групповой этап, Фиорентина – Чукарички – 6:0-1:0
  • 1/8 финала, Фиорентина – Маккаби Х. – 1:1-4:3
  • 1/4 финала, Фиорентина – Виктория – 2:0-0:0
  • полуфинал, Фиорентина – Брюгге – 3:2-1:1
  • финал, Фиорентина – Олимпиакос – 0:1

2024/25

  • раунд плей-офф, Фиорентина – Академия Пушкаша – 3:3-1:1 (5:4 – по пен.)
  • этап лиги, Фиорентина – Нью-Сейнтс – 2:0
  • этап лиги, Санкт-Галлен– Фиорентина – 2:4
  • этап лиги, АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1
  • этап лиги, Фиорентина – Пафос – 3:2
  • этап лиги, Фиорентина – ЛАСК – 7:0
  • этап лиги, Витория – Фиорентина – 1:1
  • 1/8 финала, Фиорентина – Панатинаикос – 3:1-2:3
  • 1/4 финала, Фиорентина – Целе – 2:2-2:1
  • полуфинал, Фиорентина – Бетис – 2:2-1:2

2025/26

  • раунд плей-офф, Фиорентина – Полесье – 3:2-3:0
  • этап лиги, Фиорентина – Сигма
  • этап лиги, Рапид – Фиорентина
  • этап лиги, Майнц – Фиорентина
  • этап лиги, Фиорентина – АЕК
  • этап лиги, Фиорентина – Динамо
  • этап лиги, Лозанна – Фиорентина

Напомним, «Фиорентина» является одним из соперников киевского «Динамо» в розыгрыше Лиги конференций этого года.

