  Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в 6 стартовых турах
Англия
29 сентября 2025, 16:38
Однако до своего рекорда норвежский форвард не дотянул

Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в 6 стартовых турах
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в шести стартовых турах.

Забив свои 7-й и 8-й голы в сезоне в матче против Бернли, норвежский нападающий повторил свой результат сезона 2023/24: 8 голов в 6 стартовых турах АПЛ.

Однако это не лучший показатель Холанда в лиге. В сезонах 2022/23 и 2024/25 норвежец отличился 10 голами в 6 турах, что на данный момент является рекордом АПЛ.

Наибольшее количество забитых мячей в АПЛ после 6-ти сыгранных туров

  • 10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2022/23)
  • 10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2024/25)
  • 9 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, 2011/12)
  • 8 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2011/12)
  • 8 – Диего Коста (Челси, 2014/15)
  • 8 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2019/20)
  • 8 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур, 2020/21)
  • 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2023/24)
  • 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2025/26)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити статистика
