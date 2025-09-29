Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в 6 стартовых турах

Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в шести стартовых турах.

Забив свои 7-й и 8-й голы в сезоне в матче против Бернли, норвежский нападающий повторил свой результат сезона 2023/24: 8 голов в 6 стартовых турах АПЛ.

Однако это не лучший показатель Холанда в лиге. В сезонах 2022/23 и 2024/25 норвежец отличился 10 голами в 6 турах, что на данный момент является рекордом АПЛ.

Наибольшее количество забитых мячей в АПЛ после 6-ти сыгранных туров

10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2022/23)

10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2024/25)

9 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, 2011/12)

8 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2011/12)

8 – Диего Коста (Челси, 2014/15)

8 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2019/20)

8 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур, 2020/21)

8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2023/24)

8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2025/26)