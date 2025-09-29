Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в 6 стартовых турах
Однако до своего рекорда норвежский форвард не дотянул
Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в шести стартовых турах.
Забив свои 7-й и 8-й голы в сезоне в матче против Бернли, норвежский нападающий повторил свой результат сезона 2023/24: 8 голов в 6 стартовых турах АПЛ.
Однако это не лучший показатель Холанда в лиге. В сезонах 2022/23 и 2024/25 норвежец отличился 10 голами в 6 турах, что на данный момент является рекордом АПЛ.
Наибольшее количество забитых мячей в АПЛ после 6-ти сыгранных туров
- 10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2022/23)
- 10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2024/25)
- 9 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, 2011/12)
- 8 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2011/12)
- 8 – Диего Коста (Челси, 2014/15)
- 8 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2019/20)
- 8 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур, 2020/21)
- 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2023/24)
- 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2025/26)
His joint-worst start to a Premier League season after six matches…— Premier League (@premierleague) September 29, 2025
Just the 8 goals scored for Haaland 😜 pic.twitter.com/xADJMF2X5o
