Футболист забил два автогола. Манчестер Сити победил Бернли в АПЛ
«Горожане» обыграли «Бернли»
В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли».
Поединок прошел в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победу в поединке одержали «горожане» со счетом 5:1.
Первый тайм завершился вничью, забивали только гости, сначала в свои ворота, затем в чужие. Во втором тайме Максим Эстав во второй раз отличился автоголом, а все вопросы о победителе матча снял Матеус Нунес, на 90-й забил дважды Холанд
«Манчестер Сити» имеет после этого матча в активе десять очков, у «Бернли» только 4 очка.
АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.
Манчестер Сити – Бернли – 5:1
Голы: Эстав, 12, 65 (автоголы), Нунес, 61, Холанд, 90, 90+3 – Энтони, 38.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Близкие для тренера команды
Матч состоится в 18:00 по Киеву