Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист забил два автогола. Манчестер Сити победил Бернли в АПЛ
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
27.09.2025 17:00 – FT 5 : 1
Бёрнли
Украина. Премьер лига
Футболист забил два автогола. Манчестер Сити победил Бернли в АПЛ

«Горожане» обыграли «Бернли»

Футболист забил два автогола. Манчестер Сити победил Бернли в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Бернли

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли».

Поединок прошел в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу в поединке одержали «горожане» со счетом 5:1.

Первый тайм завершился вничью, забивали только гости, сначала в свои ворота, затем в чужие. Во втором тайме Максим Эстав во второй раз отличился автоголом, а все вопросы о победителе матча снял Матеус Нунес, на 90-й забил дважды Холанд

«Манчестер Сити» имеет после этого матча в активе десять очков, у «Бернли» только 4 очка.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Манчестер Сити – Бернли – 5:1
Голы: Эстав, 12, 65 (автоголы), Нунес, 61, Холанд, 90, 90+3 – Энтони, 38.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
