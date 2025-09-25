Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
27.09.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
25 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:10
Смотрите 27 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бернли».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports +».

