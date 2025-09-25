В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бернли».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports +».

Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция