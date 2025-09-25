27.09.2025 17:00 - : -
Англия25 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:10
25
0
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии
25 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:10
25
0
В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бернли».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports +».
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – БернлиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 сентября 2025, 07:08 5
Александр серьезно настроен на бой с Полом
Футбол | 25 сентября 2025, 19:13 0
Поединок состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву
Футбол | 25.09.2025, 14:45
Футбол | 25.09.2025, 01:48
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Комментарии 0
Популярные новости
24.09.2025, 14:10 15
24.09.2025, 01:16
24.09.2025, 06:20
24.09.2025, 21:30 34
24.09.2025, 12:06 19
23.09.2025, 22:03 2
24.09.2025, 23:56 11
24.09.2025, 03:05