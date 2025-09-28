Манчестер Сити – Бернли – 5:1. Самоуничтожение от аутсайдера. Видео голов
Команды встретились в матче 6-го тура АПЛ
В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Бернли».
Подопечные Пепа Гвардиолы были гораздо сильнее соперника. Тем более игрок Бернли Эстав отметился дублем, но в свои ворота.
Не обошлось в этом матче и без голов Холланда. На его углу два мяча, но в ворота соперника.
В итоге разгромная победа "Манчестер Сити" - 5:1.
Лидс не удержал победу над Борнмутом. Команда выигрывала над соперником 2:1, но пропустила на 90+3-й минуте.
АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.
Манчестер Сити – Бернли – 5:1
Голы: Эстав, 12, 65 (автоголы), Нунес, 61, Холланд, 90, 90+3 – Энтони, 38.
Лидс – Борнмут – 2:2
Голы: Семеньо, 26, Лонгстафф, 54 – Родон, 36, Крупи, 90+3
События матча
