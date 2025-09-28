Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Бернли – 5:1. Самоуничтожение от аутсайдера. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
27.09.2025 17:00 – FT 5 : 1
Бёрнли
Англия
28 сентября 2025, 02:12
38
0

Манчестер Сити – Бернли – 5:1. Самоуничтожение от аутсайдера. Видео голов

Команды встретились в матче 6-го тура АПЛ

28 сентября 2025, 02:12
38
0
Манчестер Сити – Бернли – 5:1. Самоуничтожение от аутсайдера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Бернли».

Подопечные Пепа Гвардиолы были гораздо сильнее соперника. Тем более игрок Бернли Эстав отметился дублем, но в свои ворота.

Не обошлось в этом матче и без голов Холланда. На его углу два мяча, но в ворота соперника.

В итоге разгромная победа "Манчестер Сити" - 5:1.

Лидс не удержал победу над Борнмутом. Команда выигрывала над соперником 2:1, но пропустила на 90+3-й минуте.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Манчестер Сити – Бернли – 5:1

Голы: Эстав, 12, 65 (автоголы), Нунес, 61, Холланд, 90, 90+3 – Энтони, 38.

Лидс – Борнмут – 2:2

Голы: Семеньо, 26, Лонгстафф, 54 – Родон, 36, Крупи, 90+3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
65’
ГОЛ ! Автогол забил Максим Эстев (Бёрнли).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Нунес (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли), асcист Квилиндсхи Хартман.
12’
ГОЛ ! Автогол забил Максим Эстев (Бёрнли).
Манчестер Сити Бернли Лидс Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
