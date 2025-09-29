Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Абердин сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках
Лига конференций
29 сентября 2025, 16:15 |
269
0

Абердин сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках

Соперником шотландцев был «Днепр»

29 сентября 2025, 16:15 |
269
0
Абердин сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«Абердин» сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках.

Соперником шотландцев был «Днепр».

«Абердин» до матча с «Шахтером» сыграл только два матча в еврокубках с одним украинским клубом.

Произошло это в 2007 году в рамках Кубка УЕФА. Соперником шотландского клуба был «Днепр».

Матчи украинских команд в еврокубках против Абердина

  • 2007: КУ, Абердин – Днепр – 0:0
  • 2007: КУ, Днепр – Абердин – 1:1

Донецкий «Шахтер» в своей еврокубковой истории сыграл 6 матчей против команд из Шотландии. Во всех поединках соперником был «Селтик».

Матчи донецкого Шахтера против шотландских команд в еврокубках

  • 2004: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 3:0
  • 2004: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:0
  • 2007: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 2:0
  • 2007: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 2:1
  • 2022: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 1:1
  • 2022: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:1
  • 2025: ЛК, Абердин – Шахтер

Напомним, ранее «Шахтер» рассказал, как можно купить билеты на эту игру, которая состоится 2 октября в Шотландии (Лига конференций).

По теме:
Утверждены даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги
Фиорентина проведет 50-й поединок в Лиге конференций
Шахтер и Динамо станут первыми после Зари и Днепр-1, кто сыграет в ЛК
Абердин Шахтер Донецк Лига конференций статистика Днепр
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28 сентября 2025, 19:09 0
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной

Украинский нападающий провел на поле 60 минут

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 2
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 14:14
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Футбол | 29.09.2025, 16:09
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28
Бокс
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем