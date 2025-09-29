Абердин сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках
Соперником шотландцев был «Днепр»
«Абердин» сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках.
Соперником шотландцев был «Днепр».
«Абердин» до матча с «Шахтером» сыграл только два матча в еврокубках с одним украинским клубом.
Произошло это в 2007 году в рамках Кубка УЕФА. Соперником шотландского клуба был «Днепр».
Матчи украинских команд в еврокубках против Абердина
- 2007: КУ, Абердин – Днепр – 0:0
- 2007: КУ, Днепр – Абердин – 1:1
Донецкий «Шахтер» в своей еврокубковой истории сыграл 6 матчей против команд из Шотландии. Во всех поединках соперником был «Селтик».
Матчи донецкого Шахтера против шотландских команд в еврокубках
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 3:0
- 2004: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:0
- 2007: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 2:0
- 2007: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 2:1
- 2022: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 1:1
- 2022: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:1
- 2025: ЛК, Абердин – Шахтер
Напомним, ранее «Шахтер» рассказал, как можно купить билеты на эту игру, которая состоится 2 октября в Шотландии (Лига конференций).
