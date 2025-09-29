«Абердин» сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках.

«Абердин» до матча с «Шахтером» сыграл только два матча в еврокубках с одним украинским клубом.

Произошло это в 2007 году в рамках Кубка УЕФА. Соперником шотландского клуба был «Днепр».

Матчи украинских команд в еврокубках против Абердина

2007: КУ, Абердин – Днепр – 0:0

2007: КУ, Днепр – Абердин – 1:1

Донецкий «Шахтер» в своей еврокубковой истории сыграл 6 матчей против команд из Шотландии. Во всех поединках соперником был «Селтик».

Матчи донецкого Шахтера против шотландских команд в еврокубках

2004: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 3:0

2004: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:0

2007: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 2:0

2007: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 2:1

2022: ЛЧ, Шахтер – Селтик – 1:1

2022: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:1

2025: ЛК, Абердин – Шахтер

