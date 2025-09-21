Шахтер рассказал, как купить билеты на матч Лиги конференций с Абердином

Донецкий Шахтер приглашает поддержать «горняков» в выездном еврокубковом матче в Шотландии.

2 октября в Абердине состоится поединок Лиги конференций УЕФА, который пройдет на стадионе «Питтодри» и начнется в 20:00 по местному времени.

На официальном сайте Шахтера стартовала продажа билетов. Стоимость – 980 грн. Гостевой сектор – Q.

Все билеты являются персонализированными и в формате NFT. Пройти через турникет возможно только с помощью смартфона. После оплаты заказа на нашем сайте ссылка на NFT-билеты будет отправлена на электронную почту, указанную при покупке, в течение 3 рабочих дней.

Шаги получения билета. Оформить заказ и оплатить на сайте ФК «Шахтер». Перейти по ссылке, которая поступит на электронную почту в течение 3 рабочих дней после оформления заказа. На экране появится Digital Pass Portal (для каждого типа телефона – Apple Wallet Pass и Google Wallet Pass), необходимо добавить в кошелек Apple или Google.

Если NFT-билет не добавлен в кошелек, пропуск не будет работать на турникете. Скриншоты не являются действительными и не дают возможности пройти. Если приобретено два и более билетов для друзей, следует отправить ссылку на NFT-билет тем, для кого куплено. Добавленный в кошелек билет уже будет невозможно переслать.

Стоит обратить внимание. Наличие ID / паспорта на стадионе является обязательным. Все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, так как на стадион с чемоданами / рюкзаками вход запрещен. Повторный проход на стадион запрещен. Обмен / возврат билета невозможны.