Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер рассказал, как купить билеты на матч Лиги конференций с Абердином
Лига конференций
21 сентября 2025, 03:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 03:46
18
0

Шахтер рассказал, как купить билеты на матч Лиги конференций с Абердином

Стоимость пропусков на поединок в Шотландии составляет 980 грн

21 сентября 2025, 03:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 03:46
18
0
Шахтер рассказал, как купить билеты на матч Лиги конференций с Абердином
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер приглашает поддержать «горняков» в выездном еврокубковом матче в Шотландии.

2 октября в Абердине состоится поединок Лиги конференций УЕФА, который пройдет на стадионе «Питтодри» и начнется в 20:00 по местному времени.

На официальном сайте Шахтера стартовала продажа билетов. Стоимость – 980 грн. Гостевой сектор – Q.

Все билеты являются персонализированными и в формате NFT. Пройти через турникет возможно только с помощью смартфона. После оплаты заказа на нашем сайте ссылка на NFT-билеты будет отправлена на электронную почту, указанную при покупке, в течение 3 рабочих дней.

Шаги получения билета. Оформить заказ и оплатить на сайте ФК «Шахтер». Перейти по ссылке, которая поступит на электронную почту в течение 3 рабочих дней после оформления заказа. На экране появится Digital Pass Portal (для каждого типа телефона – Apple Wallet Pass и Google Wallet Pass), необходимо добавить в кошелек Apple или Google.

Если NFT-билет не добавлен в кошелек, пропуск не будет работать на турникете. Скриншоты не являются действительными и не дают возможности пройти. Если приобретено два и более билетов для друзей, следует отправить ссылку на NFT-билет тем, для кого куплено. Добавленный в кошелек билет уже будет невозможно переслать.

Стоит обратить внимание. Наличие ID / паспорта на стадионе является обязательным. Все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, так как на стадион с чемоданами / рюкзаками вход запрещен. Повторный проход на стадион запрещен. Обмен / возврат билета невозможны.

По теме:
Утверждены даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ
Началась продажа билетов на матч сборных Украины и Азербайджана в Кракове
ФОТО. Жена футболиста Шахтера влюбила в себя новым образом
Шахтер Донецк Абердин Лига конференций билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20 сентября 2025, 22:05 9
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
Футбол | 21 сентября 2025, 04:29 0
Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»

Куоч похвалил своих подопечных

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками
Футбол | 21.09.2025, 01:04
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 54
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 12
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем