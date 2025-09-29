Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии
Германия
29 сентября 2025, 12:35 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:42
180
0

ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии

Андрей Гончаренко решил судьбу матча «Фортуны» Дюссельдорф U-19

29 сентября 2025, 12:35 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:42
180
0
ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии
Instagram. Андрей Гончаренко

28 сентября украинский футболист Андрей Гончаренко отличился победным голом за «Фортуну» Дюссельдорф U-19 в матче чемпионата Германии.

Молодой игрок мощным ударом поразил ворота «Кёльна» U-19 на 36-й минуте. Гол украинца стал единственным в поединке и принёс «Фортуне» важные три очка.

Гончаренко лишь летом 2025 года перебрался в молодёжную команду «Фортуны», покинув клуб «Унтеррат».

Чемпионат Германии U-19. 8-й тур, 28 сентября

«Фортуна» Дюссельдорф U-19 – «Кёльн» U-19 – 1:

Гол: Гончаренко, 36

По теме:
Травма перед Лигой чемпионов: Байер потерял лидера команды
ВИДЕО. Как украинский нападающий забил пенальти в чемпионате Германии U-19
НХЛ. 7 очков Макдэвида и Драйзайтля, хет-трик форварда Чикаго
чемпионат Германии по футболу Фортуна Дюссельдорф Кельн видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити нашел замену Родри. Это полузащитник гранда
Футбол | 29 сентября 2025, 10:45 0
Манчестер Сити нашел замену Родри. Это полузащитник гранда
Манчестер Сити нашел замену Родри. Это полузащитник гранда

Внимание «горожан» привлекает Александар Павлович

С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Футзал | 28 сентября 2025, 14:55 1
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19

Украинские футзалисты не оставили шансов сборной Молдовы

Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 08:18
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Футбол | 29.09.2025, 04:56
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28.09.2025, 19:09
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 26
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 2
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем