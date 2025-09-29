ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии

28 сентября украинский футболист Андрей Гончаренко отличился победным голом за «Фортуну» Дюссельдорф U-19 в матче чемпионата Германии.

Молодой игрок мощным ударом поразил ворота «Кёльна» U-19 на 36-й минуте. Гол украинца стал единственным в поединке и принёс «Фортуне» важные три очка.

Гончаренко лишь летом 2025 года перебрался в молодёжную команду «Фортуны», покинув клуб «Унтеррат».

Чемпионат Германии U-19. 8-й тур, 28 сентября

«Фортуна» Дюссельдорф U-19 – «Кёльн» U-19 – 1:

Гол: Гончаренко, 36