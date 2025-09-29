Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 сентября 2025, 13:44 |
0

ГВАРДИОЛА – лидеру Ман Сити: «Ты не будешь играть. Будет играть другой»

Главный тренер «Ман Сити» рассказал о травме Родри

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о травме испанского полузащитника Родри:

«В пятницу на тренировке Родри сказал: «Я не могу играть. У меня сильная боль в колене, я не могу играть, я не могу играть». А я сказал: «Ты не можешь играть? Тогда ты не будешь играть. Тогда будет играть кто-то другой. Я еще не знаю, насколько все серьезно... Да, это то же колено, которое он травмировал в прошлом сезоне...»

В сезоне 2025/26 Родри провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родри может перейти в мадридский «Реал».

Родри Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма колена
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
