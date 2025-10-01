Довбик дал обещание Гасперини после того, как забил первый гол в сезоне

Украинский нападающий Артем Довбик отреагировал на похвалу главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, что тот начал прогрессировать.

«Раз тренер отметил мой прогресс, сделаю все, чтобы подтвердить это на поле. Для нас он как преподаватель – объясняет, направляет, а мы стараемся выполнять задачи. Лично я работаю над тем, чтобы стать лучшим в нападении. В обороне мы уже действуем надежно, теперь главное – добавить в атаке», – сказал Довбик.

28 сентября Артем Довбик открыл счет своим забитым голам за «Рому» в этом сезоне, отличившись в воротах «Вероны».

