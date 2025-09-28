В ночь на 28 сентября состоялся матч 32-го тура Major League Soccer (MLS), в котором сыграли «Сент-Луис Сити» и «Лос-Анджелес». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал южнокорейский вингер Сон Хын Мин, который записал на свой счет два забитых мяча. В обоих случаях результативные передачи отдал украинский защитник Артем Смоляков. 22-летний футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

В нынешнем сезоне Смоляков провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста. Защитник перебрался в MLS в феврале из житомирского «Полесья» за два миллиона евро и подписал контракт до декабря 2028 года.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 53 балла и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице. Отрыв от лидера составляет четыре очка. В следующем матче команда с украинцем в составе сыграет против «Атланты Юнайтед» – этот поединок состоится 6 октября в 04:00 по киевскому времери.

ВИДЕО. Как Смоляков дважды ассистировал Сон Хын Мину в матче MLS