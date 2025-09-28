Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Смоляков дважды ассистировал Сон Хын Мину в матче MLS
МЛС США
Сент-Луис Сити
28.09.2025 03:30 – FT 0 : 3
Лос-Анджелес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
28 сентября 2025, 13:03 |
165
0

ВИДЕО. Как Смоляков дважды ассистировал Сон Хын Мину в матче MLS

Украинский защитник помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Сент-Луис Сити» со счетом 3:0

28 сентября 2025, 13:03 |
165
0
ВИДЕО. Как Смоляков дважды ассистировал Сон Хын Мину в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

В ночь на 28 сентября состоялся матч 32-го тура Major League Soccer (MLS), в котором сыграли «Сент-Луис Сити» и «Лос-Анджелес». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал южнокорейский вингер Сон Хын Мин, который записал на свой счет два забитых мяча. В обоих случаях результативные передачи отдал украинский защитник Артем Смоляков. 22-летний футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

В нынешнем сезоне Смоляков провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста. Защитник перебрался в MLS в феврале из житомирского «Полесья» за два миллиона евро и подписал контракт до декабря 2028 года.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 53 балла и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице. Отрыв от лидера составляет четыре очка. В следующем матче команда с украинцем в составе сыграет против «Атланты Юнайтед» – этот поединок состоится 6 октября в 04:00 по киевскому времери.

ВИДЕО. Как Смоляков дважды ассистировал Сон Хын Мину в матче MLS

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес), асcист Артем Смоляков.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес), асcист Артем Смоляков.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
По теме:
ЛНЗ – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
MLS. Ассисты Смолякова, поражение команды Чеберко, Сваток просидел в запасе
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Сыграет на ЧМ?
Major League Soccer (MLS) Сент-Луис Сити Лос-Анджелес (MLS) Артем Смоляков Сон Хын Мин видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28 сентября 2025, 11:00 10
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» впервые в сезоне могут обогнать «Динамо»

Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 20:59 11
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами

Тренер недоволен игрой в обороне

Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28.09.2025, 07:05
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28.09.2025, 08:47
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
Футбол | 28.09.2025, 12:35
Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 216
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем