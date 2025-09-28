Андерсон РИБЕЙРО: «Рано или поздно мы начнём забивать регулярно»

В поединке восьмого тура Первой лиги ФК ЮКСА на своем поле встретился с «Пробоем». Игра завершилась вничью 0:0. Итог матча подвел наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Это и есть футбол. Мы всегда выходим на поле, чтобы выиграть. И сегодня мы вышли с мыслью решить игру. Еще в первом тайме мы создали моменты, но футбол состоит из голов. И снова наши моменты мы не смогли реализовать. Я всегда говорю, мы всегда готовы менять что-либо в любой момент. У нас состав достаточно широк, почти 33 игрока вместе с вратарями. Поэтому в любой момент мы можем проводить замены, как и сделали в перерыве и во втором тайме. Мы видели, моменты были, но голов не забили. Затем вышли Венделл, Икаро, Жеребецкий. Были еще шансы в атаке, но футбол такой: забиваешь, у тебя три очка. Не забиваешь, вот как сегодня сыграли в ничью и взяли одно очко. Это тоже важно.

Я всегда подчеркиваю, футбол состоит из голов. И надо отдать должное – мы очень надежны в обороне. Мы не пропускаем. Впереди мы тоже производим ротацию нападающих. Я всегда говорил им честно: кто забивает, тот играет. В современном футболе есть пять замен. Времени на раскачку нет. Я говорю игрокам: «Отдай все силы за 45 минут. Забил, продолжаешь. Не забил, будет ротация. Выйдет другой, кто может помочь команде». И у нас реально есть ребята, готовые выйти и добавить. Это и есть наша ежедневная работа в футболе.

Проще построить команду, которая не пропускает, чем команду, которая постоянно забивает. Игроков, решающих в нападении, найти очень сложно, особенно без денег. Они дорогие. Поэтому мы спокойно идем по своему пути, придерживаемся методологии и плана клуба. И я уверен, рано или поздно мы начнем забивать регулярно. Это процесс не короткий, а средне и долгосрочный. А стабильно забивающие команды, как правило, остаются в высшей лиге.

Конечно, есть клубы как Шахтер Донецк, которые могут купить игроков за 10, 15, 20 млн. И понятно, что эти игроки дают результат, но это не наша стратегия. У нас другой путь. Поэтому я хочу поблагодарить своих ребят. Они всегда выходят играть на победу. И я уверен, что скоро они начнут забивать больше и сделают хорошую карьеру. Мы с президентом клуба постоянно общаемся. Он тоже отчетливо видит план и требования к команде. Он, конечно, хочет видеть больше агрессии впереди, больше голов.

Мы с тренерским штабом делаем все, чтобы ребята чувствовали уверенность. Сегодня в раздевалке я сказал им одно слово: уверенность. Играйте уверенно и все получится. Но надо учесть – нашим ребятам 21, 22, 23 года. Это их этап развития. Они еще вырастут, наберутся опыта, особенно наши форварды. Президент со своей стороны всегда дает мотивацию. Да, иногда это финансовая мотивация, иногда просто моральная, но всегда желание выигрывать. Я как тренер всегда хочу побеждать. И он тоже. Сегодня я ему сказал: «Не взяли три очка, но взяли одно». И это тоже важно. Мой футбол всегда агрессивен. Мы всегда выходим играть только на победу, вне зависимости от соперника.

У нас есть сбалансированный состав. Игроки между собой не слишком отличаются уровнем. В течение недели мы работаем и играют те, кто готов больше всего. Но я всегда подчеркиваю, команда – это не 11 игроков, а все 23, кто есть в заявке. Поэтому каждый должен быть готов в любой момент выйти на поле и помочь одержать победу», – Андерсон Рибейро.