Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. ЮКСА и Пробой открыли программу восьмого тура ничьей
Первая лига
ЮКСА
27.09.2025 12:00 – FT 0 : 0
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 сентября 2025, 14:06 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:17
47
0

Первая лига. ЮКСА и Пробой открыли программу восьмого тура ничьей

ЮКСА не смогла победить в четвертом домашнем матче подряд

27 сентября 2025, 14:06 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:17
47
0
Первая лига. ЮКСА и Пробой открыли программу восьмого тура ничьей
ФК ЮКСА

В субботу, 27 сентября, матчем ФК ЮКСА с «Пробоем» в Первой лиге стартовала игровая программа восьмого тура. Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный».

ЮКСА на своем стадионе в последний раз выигрывала 1 августа. Команда хотела порадовать болельщиков победой, о чем заявляли игроки.

Однако соперникам так и не удалось открыть счет. Оборона сыграла сильнее атаки. На высоком уровне сыграли и вратари.

Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА Тарасовка – Пробой Городенка – 0:0

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Артур ДУМАНЮК: «Открытая игра, результат по делу»
Играют соседи по таблице. Составы на матч УПЛ
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Динамо без него вообще не играет»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27 сентября 2025, 12:00 7
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ

Повторим финал 2019 года?

Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Футбол | 27 сентября 2025, 14:38 0
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»

Главный тренер «Бенфики» высказался о предстоящем матче с «Челси»

Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27.09.2025, 04:26
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26.09.2025, 19:44
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем