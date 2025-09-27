Первая лига. ЮКСА и Пробой открыли программу восьмого тура ничьей
ЮКСА не смогла победить в четвертом домашнем матче подряд
В субботу, 27 сентября, матчем ФК ЮКСА с «Пробоем» в Первой лиге стартовала игровая программа восьмого тура. Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный».
ЮКСА на своем стадионе в последний раз выигрывала 1 августа. Команда хотела порадовать болельщиков победой, о чем заявляли игроки.
Однако соперникам так и не удалось открыть счет. Оборона сыграла сильнее атаки. На высоком уровне сыграли и вратари.
Первая лига. 8-й тур, 27 сентября. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА Тарасовка – Пробой Городенка – 0:0
