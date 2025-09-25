Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
ЮКСА
27.09.2025 15:00 - : -
Пробой
Украина. Первая лига
25 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 25 сентября 2025, 22:46
ЮКСА – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 27 сентября в 12:00 по Киеву

ЮКСА – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА

В субботу, 27 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

ЮКСА

Прошлогодний участник чемпионской группы Первой лиги не слишком удачно проводит текущий сезон. За 7 игр чемпионата коллектив одержал только 2 победы (против аутсайдеров «Подолье» и «Металлурга»), поэтому с 8 баллами на счету занимает 9-е место турнирной таблицы. Расстояние до лидера лиги «Черноморца» на данный момент составляет 11 зачетных пунктов, а отрыв в топ-4 – 4 очка.

В матче 1/32 финала Кубка Украины против винницкой «Нивы» «крестоносцам» было засчитано техническое поражение. Причиной тому стал выход в игре незаявленного игрока.

Пробой Городенка

Ожидаемо тяжело проводящий сезон дебютант Первой лиги. За 7 поединков на счету команды всего 1 победа, и та одержана в поединке против такого же новичка «Чернигова». Кроме этого коллектив еще дважды сыграл вничью с не слишком стабильным «Металлистом» и «Подольем, поэтому сейчас с 5-ю баллами на счету занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.

Кубок Украины «Пробой» также покинул на стадии 1/32 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ» со счетом 1:0.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли в очных играх между собой.

Интересные факты

  • «Пробой» пропустил 13 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.
  • «ЮКСА» забила всего 4 мяча в текущем сезоне чемпионата – ни у одной команды нет худшего показателя.
  • Безвыигрышная серия «Пробоя» продолжается уже 7 матчей подряд. За это время на счету команды 2 ничьи и 5 поражений.

Прогноз

В этом сезоне «ЮКСА» неплохо играет против аутсайдеров, поэтому я поставлю на победу крестоносцев с коэффициентом 1.68.

ЮКСА
27 сентября 2025 -
15:00
Пробой
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
