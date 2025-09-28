ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 28 сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Кривбассом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 13:00.

Данный поединок будет важен для обоих коллективов. «Кривбасс», наступающий на пятки командам с верхушки турнирной таблицы, точно захочет продолжить дышать в спину командам, претендующим на места в еврокубках. К тому же, после нелепого вылета из Кубка Украины, команде Ван Леувена ничего не остается, как полностью сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате, и там проявить себя как можно лучше. ЛНЗ тоже постепенно набирает обороты, и стремится и в этой встрече тоже прилично сыграть. Учитывая, что в обеих командах большое количество легионеров, то можем ожидать интересный и зрелищный футбол со стороны криворожцев и черкасцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.