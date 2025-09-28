Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 13:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 01:40 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:42
24
0

ЛНЗ – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 7-го тура Украинской Премьер-лиги

Фк ЛНЗ

В воскресенье, 28 сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Кривбассом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 13:00.

Данный поединок будет важен для обоих коллективов. «Кривбасс», наступающий на пятки командам с верхушки турнирной таблицы, точно захочет продолжить дышать в спину командам, претендующим на места в еврокубках. К тому же, после нелепого вылета из Кубка Украины, команде Ван Леувена ничего не остается, как полностью сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате, и там проявить себя как можно лучше. ЛНЗ тоже постепенно набирает обороты, и стремится и в этой встрече тоже прилично сыграть. Учитывая, что в обеих командах большое количество легионеров, то можем ожидать интересный и зрелищный футбол со стороны криворожцев и черкасцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

ЛНЗ Черкассы
28 сентября 2025 -
13:00
Кривбасс
