ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Борьба и два отмененных гола. Обзор матча

28 сентября в 13:00 стартовал поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».

Матч прошел в городе Черкассы на стадионе «Черкассы Арена».

С первых минут встречи стало ясно, что никто не собирается уступать место на поле. Игроки безжалостно боролись за каждый мяч, сбивая с ног своих соперников.

Во втором тайме обе команды отличились голом, однако в обоих случаях судья отменил взятие ворот из-за нарушения правил.

В итоге клубы расписали нулевую ничью и поделили очки.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 28 сентября

ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:0