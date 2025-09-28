ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Борьба и два отмененных гола. Обзор матча
28 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Украины
28 сентября в 13:00 стартовал поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».
Матч прошел в городе Черкассы на стадионе «Черкассы Арена».
С первых минут встречи стало ясно, что никто не собирается уступать место на поле. Игроки безжалостно боролись за каждый мяч, сбивая с ног своих соперников.
Во втором тайме обе команды отличились голом, однако в обоих случаях судья отменил взятие ворот из-за нарушения правил.
В итоге клубы расписали нулевую ничью и поделили очки.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 28 сентября
ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:0
События матча
