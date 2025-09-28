Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 13:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
364
0

ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Борьба и два отмененных гола. Обзор матча

28 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Борьба и два отмененных гола. Обзор матча
ФК Кривбасс

28 сентября в 13:00 стартовал поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Кривбасс».

Матч прошел в городе Черкассы на стадионе «Черкассы Арена».

С первых минут встречи стало ясно, что никто не собирается уступать место на поле. Игроки безжалостно боролись за каждый мяч, сбивая с ног своих соперников.

Во втором тайме обе команды отличились голом, однако в обоих случаях судья отменил взятие ворот из-за нарушения правил.

В итоге клубы расписали нулевую ничью и поделили очки.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 28 сентября

ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:0

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЛНЗ Черкассы.
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 0
