Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 13:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
Матч Обзор Видео
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 15:00 | Обновлено 28 сентября 2025, 15:06
267
1

Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью

Криворожцы под руководством Ван Леувена впервые поделили очки в новом сезоне

1
УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

ЛНЗ – «Кривбасс» - 0:0

Предупреждения: Рябов, 18, Яшари, 27 – Бекавац, 30, Парако, 40

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Горин, Дидык, Пасич – Рябов – Проспер, Яшари, Пастух (Танковский, 67) Беннетт (Соареш, 46, Кравчук, 78) – Ассинор

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Араухо – Мендоса, Твердохлёб, Задерака, Микитишин – Парако (Ндомбази, 78)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 15 (3) – 5 (0)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 4 – 1

ЛНЗ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ - Кривбасс отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
