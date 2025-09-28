Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Криворожцы под руководством Ван Леувена впервые поделили очки в новом сезоне
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
ЛНЗ – «Кривбасс» - 0:0
Предупреждения: Рябов, 18, Яшари, 27 – Бекавац, 30, Парако, 40
ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Горин, Дидык, Пасич – Рябов – Проспер, Яшари, Пастух (Танковский, 67) Беннетт (Соареш, 46, Кравчук, 78) – Ассинор
«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Араухо – Мендоса, Твердохлёб, Задерака, Микитишин – Парако (Ндомбази, 78)
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)
Удары (в створ): 15 (3) – 5 (0)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 4 – 1
