Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результатом матча против Кривбасса я недоволен»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ничьей «фиолетовых» против Кривбасса (0:0) в седьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– Результатом я недоволен, но если говорить вообще об игре, то доволен выступлением своей команды. Как я уже отмечал ранее, сейчас у нас происходит много изменений в составе. С точки зрения организации игры, мы провели очень качественный матч. В этом сезоне нам не хватает забитых мячей – это однозначно проблема, над которой нужно работать.

Я не могу сказать, что мы «просели» в конце матча. У нас были моменты и во втором тайме. «Кривбасс» – это хорошо подготовленная команда, забившая очень много мячей в предыдущих турах чемпионата. С таким соперником нельзя играть полностью в открытый футбол, и мы к этому готовились. Я не считаю, что физически мы выглядим хуже, чем Кривбасс или другие соперники в предыдущих матчах.

Мы тщательно анализировали игру Кривбасса и понимали, что нужно действовать максимально надежно в защите. У нас есть быстрые нападающие – Проспер и Ассинор. Они быстрее защитников «Кривбасса», которые не всегда уверенно действуют в позиционной обороне – именно на этом мы хотели сыграть. В первом тайме были эпизоды, когда Проспер прорывался в штрафную. Нам оставалось только качественно выполнить последний пас – и могли бы иметь результат, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы после семи сыгранных матчей, имея в своем активе 11 зачетных пунктов.