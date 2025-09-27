ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 28 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ЛНЗ и «Кривбасс». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», начало – в 13:00.

ЛНЗ

В предыдущем туре ЛНЗ прервал серию из двух поражений в чемпионате, одержав победу над «Рухом» на домашнем стадионе со счётом 1:0. Команда из Черкасс продемонстрировала уверенную и слаженную игру: сначала отдали инициативу сопернику, но реализовали контратаку и затем сами диктовали ход встречи. «Рух» не создал ни одного опасного момента, что подчёркивает отличную подготовку ЛНЗ. Команда могла решить исход матча ещё раньше, но плохая реализация моментов несколько усложнила задачу.

Эта победа стала крайне важной для ЛНЗ после двух неожиданных поражений в предыдущих турах. Главный тренер Виталий Пономарев отметил, что эти три очка были необходимы с психологической точки зрения: команда только формируется, и в её составе появилось много новых игроков.

На данный момент ЛНЗ забил всего 5 мячей в 6 турах и добывает очки главным образом благодаря надёжной игре в обороне. Дома команда забивает не более одного гола за матч, что делает атакующую составляющую игры скромной, но при этом эффективной.

Теперь у черкасцев есть возможность закрепить успех во второй подряд домашней игре — против «Кривбасса», который всего на два пункта опережает их в турнирной таблице. Однако эта задача будет непростой: ЛНЗ ещё ни разу не побеждал команду из Кривого Рога. Любопытно, что основной левый защитник Денис Кузик в прошлом сезоне выступал именно за «Кривбасс».

Кривбасс

Феерия голов в матчах «Кривбасса» продолжается. На этот раз команда Патрика ван Леувена словно договорилась с «Эпицентром» сыграть матч без защиты. В итоге криворожане всё же выиграли этот сумасшедший матч со счётом 5:4 — не хватило лишь одного гола до повторения рекорда результативности за один матч в УПЛ. Для нейтральных болельщиков это был идеальный матч для просмотра, а вот игрокам и тренерам есть над чем задуматься после такой игры.

В середине недели Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) аннулировал результат матча 1/16 финала Кубка Украины, который состоялся 17 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК «Чернигов». КДК УАФ принял следующее решение: «Аннулировать результат матча Кубка Украины 2025/26 «Чернигов» – ФК «Кривбасс». Зачислить ФК «Кривбасс» техническое поражение со счётом 0:3, а ФК «Чернигов» — техническую победу со счётом 3:0 и исключить криворожскую команду из розыгрыша Кубка Украины». Причина — нарушение регламентных норм: в матче одновременно на поле в составе «Кривбасса» находились более 7 (семи) легионеров.

В 7-м туре чемпионата Украины команде предстоит третий подряд выезд во всех турнирах — на этот раз в Черкассы для игры с местным ЛНЗ. Защитник «Кривбасса» Анте Бекавац поделился ожиданиями от матча: «Ожидаем жёсткую защиту, игру один на один. Это точно будет сложный матч, ведь соперник довольно неуступчивый».

Кроме того, перед предстоящим матчем «Кривбасс» официально объявил об уходе хорватского полузащитника Хрвое Илича, а правый защитник Бандейра отказался возвращаться в расположение команды, несмотря на действующий контракт.

Статистика встреч

В истории противостояний в рамках УПЛ команды встречались 4 раза. Трижды сильнее оказывался «Кривбасс», ещё один матч завершился вничью. Криворожане уверенно ведут и по разнице мячей — 8:1. Последняя их встреча состоялась в апреле этого года: на стадионе в Черкассах зрители голов так и не увидели — 0:0.

Прогноз на противостояние

ЛНЗ в этом матче считается небольшим фаворитом, но команды достаточно равны по силам. «Кривбасс» традиционно успешен в противостояниях с ЛНЗ, поэтому логично ожидать, что криворожане не уступят.

Ориентировочные составы

«ЛНЗ»: Паламарчук, Кузик, Дидик, Горин, Пасич, Ноникашвили, Яшари, Танковский, Соареш, Проспер, Ассинор.

«Кривбасс»: Кемкин, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Араухо, Задерака, Мендоза, Парако, Микитишин.