Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Жил Висенте – 2:1. Сыграли Трубин и Судаков. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Бенфика
26.09.2025 22:15 – FT 2 : 1
Жил Висенте
Португалия
27 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 27 сентября 2025, 01:47
100
0

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В 7-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле одержала победу над «Жил Висенте» со счетом 2:1.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперед после точного удара Луиша Эштевеша, однако хозяева быстро переломили ситуацию. Два гола Вангелиса Павлидиса обеспечили «орлам» победу и принесли три очка. Во втором тайме «Жил Висенте» забил еще один мяч, но он был отменен из-за офсайда.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел всю встречу за «Бенфику». Полузащитник Георгий Судаков отыграл 80 минут и был заменен.

Благодаря этой победе «Бенфика» набрала 17 очков и сократила отставание от «Порту» (18) в гонке за лидерство. Третью строчку занимает «Спортинг» (15).

Чемпионат Португалии

7-й тур, 26 сентября 2025

Бенфика – Жил Висенте – 2:1

Голы: Вангелис Павлидис, 18, 26 (пен) – Луиш Эштевеш, 11

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Hevertton Santos (Жил Висенте) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло (Жил Висенте), асcист Жоэлсон Фернандеш.
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Эстевес (Жил Висенте).
Бавария – Вердер – 4:0. Бенефис Гарри Кейна. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Марсель с голом Обамеянга переиграл Страсбург. Соболь – вне заявки
Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
