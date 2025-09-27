В 7-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле одержала победу над «Жил Висенте» со счетом 2:1.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперед после точного удара Луиша Эштевеша, однако хозяева быстро переломили ситуацию. Два гола Вангелиса Павлидиса обеспечили «орлам» победу и принесли три очка. Во втором тайме «Жил Висенте» забил еще один мяч, но он был отменен из-за офсайда.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел всю встречу за «Бенфику». Полузащитник Георгий Судаков отыграл 80 минут и был заменен.

Благодаря этой победе «Бенфика» набрала 17 очков и сократила отставание от «Порту» (18) в гонке за лидерство. Третью строчку занимает «Спортинг» (15).

Чемпионат Португалии

7-й тур, 26 сентября 2025

Бенфика – Жил Висенте – 2:1

Голы: Вангелис Павлидис, 18, 26 (пен) – Луиш Эштевеш, 11

